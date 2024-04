Fin de la disputa: Nicolás Castillo pagará daños y suspenden investigación por denuncia de agresión presentada por DT de la U

Fue en diciembre del año pasado cuando Nicolás Castillo fue denunciado de agredir al DT de básquetbol de Universidad de Chile, Isaac Arévalo, mientras ingresaba a San Carlos de Apoquindo para dirigir un partido. El estratego fue increpado por el delantero de Universidad Católica y le dijo que se quitara su indumentaria.

Si bien el atacante pidió disculpas en redes sociales, el altercado sumó un nuevo episodio, pues la investigación fue suspendida y el ariete pagará los daños que ocasionó.

Según dio a conocer radio Biobío, Castillo y Arévalo se presentaron el miércoles en el Centro de Justicia de Santiago y la jueza de turno decretó la suspensión de la investigación en contra del futbolista de la UC, quien quedó con prohibición de acercarse a Arévalo.

Además, el jugador del conjunto de la franja se comprometió a pagar los daños ocasionados, es decir una polera del DT que fue rota en el altercado.

Consignar que en la denuncia, el DT de la U cestera sostuvo: "De un momento a otro da vuelta el auto, yo ya lo había pasado y se pone al lado mío y se baja. Me dijo 'ya, agarrémonos a combos altiro'. No dejé que me golpeara, pero él va y me tira la polera del costado del cuello hacia abajo, la jala entera y la rompe".

