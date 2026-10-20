Figura del Betis pide la renovación de Manuel Pellegrini en la previa de la Champions League: "Estaremos encantados de que siga aquí"

Manuel Pellegrini y el Betis se preparan para regresar a la acción en la Champions League, cuando el conjunto verdiblanco reciba este miércoles al Feyenoord por la tercera jornada de la fase de liga del certamen continental.

Pese a la derrota sufrida el fin de semana frente al líder Barcelona por la Liga española, en el cuadro andaluz destacan el buen presente que atraviesa la institución, considerado uno de los mejores momentos de su historia. Así lo expresó el mediocampista y una de las principales figuras del equipo, Pablo Fornals.

"El club es un club más que centenario, con muchos años de historia, que no ha vivido esto muchas veces pero que lo ha vivido. Entiendo que no me toca a mí decir si estamos en el mejor momento de la historia del Betis, pero desde que yo estoy aquí, sin ninguna duda: es el mejor momento de estos dos años y medio que llevo", expresó el mediocampista en la conferencia de prensa previa al duelo internacional.

"Estoy hablando por todo el Betis y por la afición: todos queremos que el club siga con esta estabilidad, que siga consiguiendo año a año cosas que no se habían hecho antes o que se hacía mucho tiempo que no se conseguían", añadió.

En ese contexto, Fornals manifestó su respaldo a la continuidad del entrenador chileno y pidió su renovación, destacando el respaldo que existe en torno a su trabajo. "Yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que estaremos encantados de que Manuel siga aquí".

Por último, el volante destacó la importancia que ha tenido el "Ingeniero" en su trayectoria profesional y en su llegada al conjunto verdiblanco: "Para mí, Manuel ha sido y es una figura muy importante. Me hizo cumplir mi sueño de jugar en la Premier League y, cuando ese sueño empezó a diluirse, quiso que yo viniera al Betis para vivir esta bonita etapa".

PURANOTICIA