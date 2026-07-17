FIFA confirma que evalúa posibles sanciones a Argentina por mostrar pancarta sobre las Malvinas

La FIFA está "analizando los informes del partido" antes de decidir si sanciona a Argentina después de que los jugadores celebraran su victoria en la semifinal del Mundial contra Inglaterra con una pancarta en apoyo a las reivindicaciones de su país sobre las Islas Malvinas/Falklands.

Los vigentes campeones del mundo protagonizaron una espectacular remontada en Atlanta, marcando dos goles para derrotar al equipo de Thomas Tuchel por 2-1 y clasificarse para la final de este domingo, donde se enfrentarán a España.

Tras el pitido final, los jugadores argentinos desplegaron una pancarta que decía "Las Malvinas son Argentinas".

Las Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar situado en el suroeste del océano Atlántico, siguen siendo objeto de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y Argentina.

En un comunicado, un portavoz de la FIFA declaró: "Como es procedimiento habitual, el comité disciplinario independiente de la FIFA está evaluando los informes de los partidos y considerando las circunstancias pertinentes antes de decidir sobre posibles medidas adicionales basadas en el código disciplinario de la FIFA".

Cabe señalar que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue multada con alrededor de US$ 27.000 por la FIFA en 2014 por exhibir una pancarta con el mismo mensaje antes de un partido amistoso contra Eslovenia.