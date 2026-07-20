FIFA abre una investigación contra Argentina por incidentes tras la derrota ante España en la final del Mundial

Argentina será objeto de una investigación por los lamentables incidentes violentos que se produjeron durante el partido de cierre de la Copa del Mundo, según confirmó la FIFA.

El comité disciplinario de la máxima autoridad del fútbol mundial ha designado a un fiscal de disciplina y ética para evaluar los hechos que tuvieron lugar después del pitido final en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Cualquier jugador o entrenador involucrado en la trifulca podría enfrentar una suspensión, mientras que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también podría recibir una multa.

Después de la derrota del domingo por un gol, se vio a miembros del equipo argentino y del cuerpo técnico envueltos en altercados con los jugadores españoles cuando estos comenzaron a celebrar su victoria en la Copa del Mundo.

Entre los involucrados parecen estar Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, además del segundo entrenador Roberto Ayala.

Inicialmente, la FIFA informó que Paredes había sido expulsado por el árbitro Slavko Vincic después de empujar al español Eric García por el cuello.

La tarjeta roja de Paredes fue eliminada del registro poco después y la FIFA confirmó a BBC Sport que no se tomó ninguna medida disciplinaria en ese momento.