Fernando Zampedri palpita el Clásico Universitario: "Son partidos que nosotros no queremos perder"

Cada vez queda menos para que se dispute una nueva edición del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, duelo agendado para el mediodía de este domingo en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

En medio de una actividad comercial en Las Condes, el delantero Fernando Zampedri entregó sus pálpitos de cara al tradicional encuentro, dejando en claro que saldrán con todo para quedarse con los tres puntos y dejar de ceder terreno en el torneo.

"Nos hemos ido diluyendo un poco, pero tenemos la plena confianza en el equipo, en el grupo y en el técnico. No pudimos sacar buenos resultados esta última fecha, pero estamos trabajando para eso, queriendo ser positivos y poder ganar este partido que para nosotros es despegar de donde estamos", sostuvo el atacante.

Así y todo, el argentino puso paños fríos y remarcó que "el torneo es muy largo todavía, recién comienza para que sea un punto de inflexión tendrá que ser un poco más adelante, pero sí son partidos que nosotros no queremos perder, siempre se quieren ganar".

Por otra parte, el trasandino indicó que "nos estamos preparando de esta manera para para enfrentar el clásico. Son partidos diferentes a todos, así que hay que tratar de obviamente siempre ganar. Ojalá que así sea en ese sentido".

Finalmente, como se ha vuelto costumbre en la precordillera durante las últimas semanas, el "Toro" salió a descartar una vez más los rumores sobre supuestos conflictos al interior del plantel, puntualmente entre él y Mauricio Isla.

Al respecto, Zampedri aseguró que "el camarín siempre estuvo bien. Nunca hubo roces, somos jugadores grandes no pasa nada, solamente que por ahí cuando quizás el equipo no juega bien y los resultados no se dan se empiezan a hablar algunas cosas, pero está todo más que bien en el club, así que eso es lo más importante".

PURANOTICIA