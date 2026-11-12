Fernando Zampedri descarta "pasillo de campeón" a Colo-Colo: "No creo que sea importante"

Colo-Colo selló el título de la Liga de Primera el domingo pasado tras el agónico triunfo ante Ñublense en Chillán, por lo que el "Cacique" estrenará la corona en el clásico ante Universidad Católica del próximo 22 de noviembre, tras el receso por los amistosos de la Selección chilena ante Colombia.

Por eso, este jueves le consultaron a Fernando Zampedri sobre un posible "pasillo de campeón" a los albos. En ese sentido, el delantero de los "cruzados" desestimó realizar esa ceremonia al conjunto de Macul.

"Déjame felicitar a Colo-Colo, campeón del año. Seguramente lo tienen merecido. De nuestra parte, felicitarlos. No sé, todavía no se ha hablado nada en la institución sobre si habrá algún pasillo o no. Creo que no está esté en las bases de la Liga, así que todavía no hemos decidido nada, pero no creo que sea importante eso hoy en día", expresó el ariete del elenco de la franja en medio de la extensión del vínculo de la UC con Bice.

Sobre el duelo ante el "Cacique", comentó: "Ellos consiguieron el campeonato, pero no deja de ser un partido importante. Más que nada, obviamente, para nosotros, que necesitamos los puntos. Yo creo que va a ser un gran partido".

En tanto, sobre el proceso de renovación al plantel y el cuerpo técnico que lidera Daniel Garnero, Zampedri dijo: "Todavía falta conseguir nueve puntos para entrar en una copa internacional, que es importante. Todavía no se puede hablar de negociaciones, ni de jugadores ni del cuerpo técnico. Así lo hace el club siempre: primero se ve si conseguimos algo para el club. Después vienen las vacaciones y ahí los dirigentes se encargarán de ser los responsables de decidir si el cuerpo técnico sigue o no, y si los jugadores seguimos o no. Estamos todavía con la cabeza enfocada en terminar de buena forma el torneo".

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