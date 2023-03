Fernando Zampedri confirma su interés por vestir la camiseta de la Roja: "Sería un sueño"

El delantero de Universidad Católica, Fernando Zampedri, recibió hace pocos días la permanencia definitiva en el país, documento con el cual puede iniciar los trámites para obtener la nacionalidad chilena.

La idea del "Toro" es apelar al artículo 85 de la Ley 21.325, ya que su hijo Donato Zampedri Benavidez nació en enero del año pasado en el país, lo cual le permitiría allanar el camino para obtener el beneficio.

Eso sí, esto no bastaría para que el atacante vista la camiseta de la selección chilena, ya que para ser elegible de acuerdo a los criterios de la FIFA, debe vivir al menos cinco años en el país, periodo que se cumpliría recién en diciembre de 2024.

Así y todo, el argentino no pierde la ilusión y en conversación con el podcast "Pelotazo Al Vacío" señaló que "es difícil, pero me gustaría nacionalizarme y llegar a vestir la camiseta de la Selección Chilena. Sería un sueño, porque no cualquiera se puede poner la camiseta de una selección y representar a un país".

En la misma línea, aseguró que "si se da la nacionalidad y de defender los colores de este país que me abrió las puertas para que yo me sienta feliz, bienvenido sea".

