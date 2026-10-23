Fernando Ortiz respalda posible viaje de Vozinha a la gala del Balón de Oro: "Será apoyado por nosotros"

El director técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, habló este viernes en conferencia de prensa sobre un tema que ha rondado en el estadio Monumental en los últimos días: el posible viaje de Vozinha a la gala del Balón de Oro, donde se encuentra entre los candidatos al galardón de mejor guardameta.

El "Tano" partió aclarando que la presencia del africano en el duelo de este domingo con Palestino no está garantizada. "Todavía no lo he decidido. Tengo hasta mañana para tomar la decisión de quién va a iniciar, así que aún tengo tiempo para aclarar algunas ideas", afirmó.

Con respecto a la presencia del arquero en la ceremonia a realizarse el lunes en Londres, el entrenador albo indicó que "he hablado con Josimar en la semana. Él está en condiciones para poder competir con sus compañeros para estar el día domingo. Eso me da la tranquilidad de que él está comprometido con la idea de estar en su club y hacer las cosas correctamente".

"Lo otro (su presencia en la premiación) no lo he hablado. Es algo que él tiene que tomar una decisión. Si llega a tomar la decisión de ir, será apoyado por nosotros como algo muy bonito sobre su nominación y lo esperaremos el día en que regrese para que vuelva a competir", añadió el DT.

En cuanto a la propia nominación del cancerbero, el estratego argentino subrayó que "como entrenador estoy muy orgulloso de dirigir a una persona y un jugador que ha sido nominado al Balón de Oro. Es mi primera vez y es un aprendizaje".

Consultado por las opciones que ha tenido el golero de jugar defender el arco del "Cacique", Ortiz sostuvo que "siempre fui claro con respecto a los jugadores que llegaron y tuvieron la competencia con los demás. Ha tenido las posibilidades de jugar. Si yo decido que juegue el domingo, tendrá otra oportunidad".

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