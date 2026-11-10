Fernando Ortiz insistiría en el fichaje de Diego Valdés para Colo-Colo para la temporada 2027

Tras la obtención del título de la Liga de Primera, en Colo-Colo se pusieron manos a la obra respecto a la renovación del plantel, comenzando por asegurar la continuidad de su director técnico, Fernando Ortiz.

Aunque el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, afirmó que las conversaciones iniciales iban por buen camino, recién este miércoles se podrían haber avances en las negociaciones.

Así lo hicieron saber en radio ADN, donde apuntaron a que en dicha jornada el estratego conocería el proyecto deportivo para la temporada 2027 y el presupuesto estimado para la contratación de jugadores.

En ese marco, desde el citado medio revelaron que el entrenador tendría entre sus prioridades para reforzar al "Cacique" el nombre de Diego Valdés, futbolista perteneciente a Vélez Sarsfield.

A mediados de año, el conjunto albo tuvo en carpeta al chileno e incluso hubo acercamientos con el elenco argentino, pero el fichaje no se terminó de concretar.

Sin embargo, desde entonces el mediocampista ofensivo perdió terreno en el Fortín y en el actual torneo de Clausura trasandino apenas ha disputado 342 minutos repartidos en 11 de los 16 compromisos que ha jugado su equipo, situación que eventualmente podría facilitar su arribo al estadio Monumental.

PURANOTICIA