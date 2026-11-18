Con el título del Campeonato Nacional 2026 ya asegurado, en Colo-Colo comenzaron a trabajar en la planificación de la próxima temporada, instancia en la que una de las prioridades es resolver las renovaciones de contrato, entre ellas la del técnico Fernando Ortiz.

En ese contexto, el propio entrenador argentino aseguró que las conversaciones para extender su vínculo con el Cacique están bien encaminadas y que solo restan algunos detalles para concretar el acuerdo de cara a la siguiente temporada.

"Estamos hablando con Aníbal (Mosa, presidente de Blanco y Negro), él lo dijo, yo también lo dije, y hemos dicho los dos que vamos por buen camino", reconoció el DT en conversación con DSports.

"En el transcurso de estos días nos iremos poniendo de acuerdo en esos pequeños detalles que faltan, pero lo más importante que tanto él como yo queremos potenciar a Colo-Colo en lo que viene y las ganas de querer e ilusionarse en el plano internacional", añadió el estratego del Cacique.

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