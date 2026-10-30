Fernando Ortiz destacó la "actitud" de los jugadores en la paliza de Colo-Colo a U. de Concepción

Luego de cuatro fechas sin poder festejar en la Liga de Primera, Colo-Colo volvió a abrazarse ante su público en el estadio Monumental y lo hizo con una inapelable goleada por 6-1 sobre Universidad de Concepción.

El director técnico del conjunto popular, Fernando Ortiz, habló una vez concluido el encuentro y se refirió a las claves que les permitieron a sus dirigidos pasarle por arriba al "Campanil".

"Necesitábamos encontrar el equipo que mantuvimos durante todo el año. Gran parte del partido demostramos ese equipo y no hay que soltarlo", comenzó diciendo el argentino en diálogo con TNT Sports.

En esa misma línea, el entrenador afirmó que "sabíamos que era un partido importante con nuestra gente, necesitábamos volver a ciertas situaciones que habíamos dejado. Durante los 95 minutos las volví a ver".

Para el "Tano", el principal cambio que mostró el "Cacique" fue "la actitud, saber que estamos en una situación difícil. Como todos los equipos que intentan siempre jugar, hay bajones anímicos. El equipo está, es cuestión de hacérselo ver, creer y que lo puedan visualizar".

Finalmente, Ortiz planteó que "siempre trato de buscarle la solución en el momento que enfrentemos a cada rival. A veces funciona, pero no me cierro ni me quedo con algo que tengo en mi cabeza, busco variantes".

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