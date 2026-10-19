Fernando Ortiz ante supuesto interés de Tigres de México: "No voy a opinar algo y ser esclavo de mis palabras"

La incertidumbre sobre el futuro de Fernando Ortiz en Colo-Colo sigue siendo tema. El técnico argentino finaliza su contrato con el "Cacique" al término de este año y todavía no hay luces sobre una renovación.

A eso se suman las informaciones desde México sobre un supuesto llamado del Tigres, cuadro en el que ya tuvo un paso como jugador entre 2009 y 2010.

Por eso, el estratego fue consultado en conferencia de prensa previo al duelo de este martes ante Deportes Puerto Montt por Copa Chile, sobre el interés desde el balompié azteca.

"Si tuve o no una llamada desde México es algo personal, hoy tengo respeto a la institución donde estoy trabajando. Queda en mí. La realidad es que estoy sentado acá y enfocado en el partido de este martes. De ahí hacia adelante no voy a opinar algo y ser esclavo de mis palabras. No tengo nada para decir. Tengo contrato vigente, el presidente ya habló y yo estoy enfocado. Mi mente está tranquila", expresó el DT de los albos.

Respecto a la reanudación del partido ante los sureños, el adiestrador mandó un mensaje a la ANFP ante las dudas que hay por las condiciones climáticas, pues la Delegación de la Delegación Metropolitana recomendó suspender el cotejo que se debe reiniciar en el segundo tiempo.

"Nosotros nos seguimos preparando pensando que hay partido. Prevenir me parece lo correcto, nosotros tenemos que adecuarnos a una situación que no está en nuestras manos, solamente pido tiempo para trabajar de la mejor forma. Hay un factor que es el clima, no vamos a saber si pasa lo que se pronostica, pero por lo que ya pasó creo que es algo serio de anticipar, de que no vuelva a suceder, lo importante es que tomen el tiempo necesario para poder adecuarnos, que no nos tengan a la espera, esperemos que hagan lo correcto", sostuvo el "Tano".

En tanto, consultado sobre las críticas de Arturo Vidal a la programación del fútbol chileno, apoyó al "King", al expresar: "Coincido, lo he dicho antes, es muy difícil programar y hacer una agenda de trabajo si no sabemos cuándo jugamos. Es difícil, puedo entender muchas cosas, pero no compartimos, necesitamos la claridad necesaria y no la tenemos. Necesitamos un cronograma, donde ya sepamos, imprevistos van a suceder, pero habrá ya una planificación".

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