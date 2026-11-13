Fernando Ortiz aborda su futuro en Colo-Colo y la renovación de Vidal: "Estoy en la misma línea que el presidente"

Colo-Colo aprovechará el receso por la fecha FIFA de noviembre para disputar este viernes un amistoso internacional frente a Racing de Avellaneda, en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

En la previa del encuentro, el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, abordó su futuro al mando del cuadro albo y se refirió a la posible renovación de Arturo Vidal, uno de los referentes del plantel que recientemente se consagró campeón del Campeonato Nacional.

Respecto a la extensión de su vínculo con el conjunto popular, el estratega señaló: "Seguimos hablando con Aníbal (Mosa, presidente de Blanco y Negro), tenemos ya unas dos charlas en las que hemos coordinado y estamos en el mismo camino de lo que queremos para adelante".

Por otra parte, al ser consultado por la situación contractual del "King", el "Tano" manifestó: "Estoy en la misma línea que el presidente, se sentará a hablar con Arturo respecto a su situación como con los demás jugadores".

Finalmente, consultado sobre si proyecta a Colo-Colo con Vidal para la próxima temporada, Ortiz respondió: "Yo todavía no he resuelto mi situación, no puedo proyectar a un año 2027 si mi situación no está resuelta. El día que la resuelva daré mi opinión, no solamente de él sino que de otros jugadores para proyectar. Todos saben lo que nos dio y nos pueda dar Arturo hoy y el día de mañana".

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