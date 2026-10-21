Fernando Hurtado critica la suspensión del duelo entre Antofagasta y U. de Chile: "Ha sido una pérdida de tiempo"

La Copa Chile sufrió un nuevo revés luego de que la revancha entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, programada para este miércoles en el estadio Santa Laura, fuera suspendida debido al sistema frontal que afecta a la región Metropolitana.

La decisión de postergar el encuentro generó molestia en el elenco "puma", tal como manifestó el portero Fernando Hurtado, debido a que el plantel ya se encontraba en Santiago para disputar el compromiso.

"Lo veíamos venir, porque ya habían suspendido el de Colo-Colo (frente a Deportes Puerto Montt). Teníamos la ilusión de jugar el partido de mañana (miércoles). Hicimos todo el traslado desde Antofagasta, quedarnos acá; prácticamente ha sido una pérdida de tiempo", expresó el experimentado golero en conversación con radio ADN.

"Hubiera sido preferible saber antes, para descansar en Antofagasta, porque tenemos dos partidos por el torneo que para nosotros son súper importantes", añadió el cancerbero, quien lamentó las consecuencias de la suspensión para la planificación del equipo.

Por último, Hurtado se refirió a los objetivos del elenco nortino para el tramo final de la temporada y destacó la importancia de los próximos compromisos: "Creo que ya estamos dentro de la Liguilla, lo que queremos es ir por el segundo lugar, por lo que estos dos partidos son súper importantes".

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