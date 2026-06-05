Fernando Gago y el presente de Lucas Assadi en la U: "Si el futbolista no rinde, la responsbilidad es del técnico"

Universidad de Chile enfrentará este domingo a Audax Italiano en busca de un milagro para intentar avanzar a semifinales de la Copa de la Liga, pues los azules deben ganar y esperar que el eliminado Deportes La Serena derrote a Unión La Calera.

Este viernes, el técnico del conjunto estudiantil, Fernando Gago, anticipó la "final" que se jugará ante el elenco itálico en el Estadio Nacional.

"Tenemos que pensar en ganar el partido, trabajamos en eso, como hacemos siempre. La cabeza estará solamente puesta en el partido nuestro y lograr lo que nos corresponde a nosotros para luego esperar un resultado”, expresó el DT en conferencia de prensa.

Consultado sobre un posible fracaso en el certamen, el estratego argentino sostuvo: "En el lado personal lo he vivido en un montón de cosas. Todos jugamos para ganar, pero es una competencia. Tenemos claro, desde que llegué, que el objetivo es competir en todas las ligas que podamos jugar. Ahora, si no se cumplen, trabajaremos y seguiremos insistiendo para intentarlo nuevamente en cada partido. Creo mucho en intentar y seguir trabajando para que el equipo pueda tener su rendimiento máximo".

Sobre la situación de Lucas Assadi, quien sigue fuera de la titularidad, el adiestrador comentó: "Si el futbolista no rinde, la responsbilidad es del técnico. Si rinde, la responsabilidad es del jugador".

Por último, Gago abordó los posibles fichajes en el mercado invernal: "No es solamente un puesto, a veces es la oportunidad de mercado que te hace cambiar los planes. Vamos a trabajar y pensar en los mejores refuerzos para hacer crecer el equipo".

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