Fernando Gago respalda a los jugadores jóvenes de la U, pero afirma que "necesitan estar preparados"

Universidad de Chile visitará este domingo a Santiago Wanderers en Valparaíso, en busca de dejar atrás la derrota sufrida el miércoles ante su "bestia negra", Unión La Calera, en el Estadio Nacional.

Este viernes, el técnico del cuadro azul, Fernando Gago, anticipó el cotejo ante los "caturros" y en conferencia de prensa expresó: "Es un partido importante para nuestras aspiraciones de tener la identidad de juego que buscamos. El último partido no me fui tan conforme en algunos aspectos. A partir de eso trabajamos el partido que viene, ante un rival que intenta, que juega bien".

Sobre los jugadores jóvenes del conjunto estudiantil, el DT argentino sostuvo: "Me encanta que tengan la ambición de estar en el primer equipo. Todo es positivo, independiente de donde se juega, buscamos tener el mayor plantel competitivo posible".

"Pasa por la personalidad de cada futbolista y la vida de cada uno. Se pueden dar consejos, experiencias vividas, pero los chicos tienen que vivir su camino, disfrutarlo, que tienen que equivocarse mucho y así van a aprender mucho más. Es el proceso de formación y sostener la conducta en el tiempo, ser responsable y agradecido con la profesión. Después están las condiciones futbolísticas de cada uno y cómo se afrontan el montón de cosas que les van a ocurrir", añadió.

Por último, Gago agregó que "es importante que los chicos tengan minutos porque es el patrimonio del club y hay que llevarlo a una valorización económica. Soy un convencido del proyecto con los jovenes, de su sentido de pertenencia. Los jóvenes son importantes, pero necesitan estar preparados, y no es una cuestión solo futbolística, sino física, la alimentación, los tiempos de maduración. Hay que entender eso y también está la intuición del entrenador para ver si juegan o no. Los jóvenes ayudan, tienen energía. Eso genera ilusión en el equipo".

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