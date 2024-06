Fernando Díaz y posible partida de Luciano Cabral de Coquimbo Unido: "Esto es sin llorar"

Por más que Luciano Cabral ponga mesura ante la posibilidad de partir de Coquimbo Unido y fichar en Colo Colo en este mercado invernal del fútbol chileno, en el propio cuadro "pirata" ya se resignan ante la chance de perder a su principal figura.

Es que el técnico del conjunto aurinegro, Fernando Díaz, se refirió a la situación del volante de cara a la segunda parte de esta temporada 2024.

"Es un jugador apetecido, pero también existe la posibilidad que se quede. Como entrenador me gustaría dejar a todo el plantel y tener un par de refuerzos, pero eso ya está conversado. Uno dice, ojalá que no, pero esto es sin llorar. Si no hay un jugador, hay que arreglárselas con otro. El año pasado hablábamos de (Rodrigo) Holgado. Se fue y mantuvimos el rendimiento, siendo el gran jugador que es", reconoció el DT tras la victoria ante Universidad Católica.

"Siempre los jugadores que son diferentes van a hacer diferencias, justamente. Argentina con Maradona o con Messi, Brasil con Pelé o Neymar. No es que esos equipos ganen por ellos, sino que esas figuras ayudan a consolidar el equipo. Es lo que esperamos en la segunda rueda", añadió.

Además, el "Nano" agregó: "Esperamos mantener el juego colectivo y que Luciano, u otros jugadores que puedan llegar, se metan en eso y sean diferentes".

