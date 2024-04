Fernández destaca la labor de Álvarez en U. de Chile: "Está potenciando muchísimo a los jugadores"

Universidad de Chile parece haber dejado atrás las irregulares campañas de años anteriores, encumbrándose como uno de los líderes del Campeonato Nacional junto a Deportes Iquique, luego de sumar cinco victorias y un empate en seis partidos.

En el conjunto laico saben que uno de los principales responsables de este gran momento es el entrenador Gustavo Álvarez. Así lo hizo saber el delantero Leandro Fernández, quien en conferencia de prensa destacó las virtudes del DT campeón con Huachipato en 2023.

"Está potenciando muchísimo a los jugadores. Te da tranquilidad, dice lo justo y necesario. Creo que está leyendo muy bien los partidos y eso es bastante bueno. Hoy estamos con mucha confianza", indicó el atacante, que de todas maneras resaltó lo afiatado que se encuentra el plantel.

En ese sentido, aseguró que el gran arranque de temporada es producto de "una mancomunión entre todos, staff, dirigentes, jugadores. Empezamos el 2 de enero con muchas expectativas y semana a semana la vamos reforzando para estar arriba. Creo que fue un buen comienzo de año y eso va de la mano con el comienzo del equipo".

Respecto a las instrucciones que le ha dado el estratego, el argentino sostuvo que "me da libertad para moverme por el centro de ataque. No quiere que pierda muchas pelotas, pero me da bastante libertad y eso me da tranquilidad para poder moverme y soltarme".

De todas maneras, el ex Independiente de Avellaneda dejó un espacio para la autocrítica, puntualizando que "a veces llegamos y llegamos, y no concretamos. Es algo que tenemos que mejorar. Las situaciones que tenemos debemos aprovecharlas lo más posible para manejar el partido".

Por último, Fernández abordó su futuro en la institución universitaria, avisando que "me queda contrato hasta fin de año, y me gustaría quedarme mucho tiempo en la U".

