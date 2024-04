Fernanda Mackenna renuncia al atletismo y acusa haber sido "pisoteada" en Juegos Panamericanos Santiago 2023

Fernanda Mackenna no sólo puso punto final a su carrera como multicampeona nacional de atletismo, luego de los polémicos Juegos Panamericanos de Santiago 2023, sino que, además, aseguró que “se han dicho muchas mentiras, me pisotearon, me ningunearon”. Durante la noche del miércoles, anunció su retiro de la disciplina.



Hay que mencionar que la deportista ingresó a la posta 4×400 femenina de Santiago 2023, después de la polémica generada por Ximena Restrepo y el entrenador Marcelo Gajardo, quienes decidieron sacar de la competencia a Poulette Cardoch y Berdine Castillo. En este revuelo también figuró la madre de Mackenna, Leslie Cooper, quien es directora del Comité Olímpico de Chile (Coch) a quien se sindicó haber ejercido acciones para también evitar que las dos atletas compitieran.

Mackenna afirmó que “todo lo que vino después de los Juegos Panamericanos ha sido muy duro. Un nivel de distorsión de la historia y de mentiras que para mí emocionalmente ha sido durísimo. Fuimos enjuiciadas con acusaciones gravísimas, que muchas de ellas no tienen fundamento”. Estas declaraciones las hizo al diario La Tercera, agregando que “se han dicho muchas mentiras. Es un daño tremendo y todo esto fue por una decisión técnica. Yo entiendo que estas decisiones no pueden caer bien o te pueden hacer sentir mal, pero todo lo que vino después de los Juegos ha sido muy feo”.

La deportista también apuntó sus críticas a la Federación Atlética de Chile (Fedachi) señalando que “acá hubo seis víctimas y en eso creo que la Federación (Fedachi) fue súper penca. Yo siento que me pisotearon, me ningunearon.Yo me pregunto por qué defienden tanto que las que tenían que correr eran las mejores marcas del 18 de septiembre, si ellos me terminaron poniendo a mí en la papeleta. Si ellos hubiesen considerado ese criterio tendrían que haber puesto a la Violeta (Arnaíz) no a mí, porque yo después del 18 de septiembre conseguí la quinta mejor marca, entonces ellos mismos se contradicen”.

