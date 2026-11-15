Felipe Raipán le dio el empate a la Roja Sub 17 ante Japón

Con un cabezazo en la boca del arco del delantero de Colo Colo Felipe Raipán -quien apareció desde la banca-, la selección chilena Sub 17 igualó 1-1 ante Japón en su último partido amistoso previo al Mundial de Qatar.

En el encuentro, jugado en Emiratos Árabes Unidos, los dirigidos por Ariel Leporati debieron superar la apertura de la cuenta por parte de los asiáticos en el primer tiempo.

Chile comenzó jugando con la siguiente formación: Vicente Villegas; Esteban Páez, Antonio Cannoni, Baltazar Oróstica; Nicolás Marinetti, Rodrigo Catalán, Sebastián Melgarejo, Andher González, Martín Barrios; Amaro Pérez y Amaro Riveros.

El balance de la Roja Sub 17 en los amistosos previos al Mundial de la categoría -que se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre- deja una derrota por 2-1 ante Venezuela y la igualdad ante Japón, además de la gira que realizó por Croacia entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

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