Felipe Raipán conoció su castigo tras ser expulsado en el partido de Colo-Colo ante U. Española por Copa Chile

Felipe Raipán ha sido protagonista en los últimos días en Colo-Colo. Primero, el delantero de 16 años anotó su primer gol como profesional y le dio un agónico triunfo al "Cacique" ante O'Higgins por Copa Chile, mientras que el lunes sufrió su primera expulsión en la goleada de los albos ante Unión Española por la misma competencia.

El joven atacante ingresó a los 72' para reemplazar a Leandro Hernández y dos minutos después, recibió tarjeta roja por parte del árbitro Diego Flores.

En su informe, el juez detalló que el futbolista fue sancionado por "ser culpable de juego brusco grave", luego de golpear "con la planta del pie en el tobillo de su adversario, con uso de fuerza excesiva, poniendo en peligro la integridad física".

Debido a esto, el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con dos partidos de suspensión al jugador del conjunto de Macul.

El oriundo de Pucón deberá cumplir el castigo en la Copa Chile, primero en el duelo de este jueves ante O'Higgins en Rancagua, y luego en el cotejo del lunes 6 de junio contra Deportes Recoleta en el estadio Monumental.

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