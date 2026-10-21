Felipe Mora brilla con un doblete, rompe su sequía goleadora y lidera el triunfo de Atlético San Luis en México

Felipe Mora fue protagonista en México al marcar un doblete en la victoria por 2-1 de Atlético San Luis sobre Querétaro, en condición de local, por la decimotercera fecha de la liga azteca. Además, el delantero chileno puso fin a una sequía de cuatro partidos consecutivos sin marcar.

El atacante nacional abrió el marcador a los 52 minutos, cuando apareció en el área chica tras recibir un pase de cabeza de Rafa Llorente y empujó el balón al fondo de la red sin mayores dificultades.

En tanto, Atlético San Luis amplió la ventaja a los 67 minutos gracias a un autogol de Daniel Parra, mientras que Ali Ávila descontó para Querétaro a los 74', mediante un lanzamiento penal.

Con este resultado, Atlético San Luis llegó a los 16 puntos y se ubicó en el decimotercer lugar de la tabla de posiciones de la competencia mexicana.

Por su parte, Querétaro, dirigido por el técnico chileno Esteban González, complicó su situación tras sufrir su segunda derrota consecutiva en la liga. Pese a ello, el equipo se mantuvo en el séptimo puesto de la clasificación, con 20 unidades.

(Imagen de Instagram: @atletidesanluis)

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