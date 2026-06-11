Felipe Loyola y el balance de la Roja: "Creo que se mostraron cosas buenas"

Tras el cierre de la gira amistosa de la Selección chilena por Europa, que incluyó una derrota ante Portugal en Lisboa y un triunfo frente a República Democrática del Congo en Francia, los jugadores nacionales iniciaron su período de vacaciones antes de retomar la actividad con sus respectivos clubes.

Uno de los que ya regresó al país fue Felipe Loyola, volante del Pisa de Italia, quien realizó un positivo balance de los encuentros disputados en el Viejo Continente y destacó el crecimiento del equipo de cara al próximo proceso de la Roja.

Respecto al compromiso ante Portugal, el mediocampista reconoció la complejidad del desafío frente a una de las selecciones más poderosas del mundo.

"Sabíamos que nos enfrentábamos a selecciones de categoría mundial y el primer partido nos enfrentamos contra rivales muy fuertes técnicamente. Sabíamos que nos íbamos a defender más de la cuenta, que iba a ser difícil hacernos cargo de la pelota. Lo preparamos así por el nivel que tienen ellos y yo creo que se mostraron cosas buenas. Supimos sufrir a rato. Lawrence (Vigouroux) hizo un partidazo", expresó en conversación con radio ADN sobre el partido ante los lusos.

En cuanto al segundo amistoso, destacó el rendimiento colectivo y la efectividad ofensiva que permitió quedarse con la victoria.

"Después en el segundo partido jugamos bastante bien y dos golazos de mis compañeros (Darío Osorio y Matías Sepúlveda) nos dio la victoria", añadió sobre la victoria ante los africanos.

Loyola también tuvo palabras para los jóvenes futbolistas que se integraron recientemente al combinado nacional, poniendo especial énfasis en el estreno del suizo-chileno Nils Reichmuth, una de las principales novedades de la convocatoria.

"Estamos muy contentos por la incorporación de Nils. Siento que lo hizo muy bien, que se incorporó de muy buena forma al grupo, es un gran jugador. También, obviamente, por los jugadores jóvenes que se van sumando, como el caso de Diego Ulloa, de Agustín Arce, de Ian (Garguez) que no pudo estar, pero ya todos sabemos que están haciendo sus primeros pasos en la Selección. Contentos de que vengan a aportar con su grano de arena, que ganen experiencia y que sumen de todas formas".

Consultado nuevamente sobre los rumores que lo vinculan con Boca Juniors, el volante evitó profundizar en especulaciones y aseguró que, por ahora, su prioridad es descansar tras una exigente temporada en Europa.

"Ahora yo salgo de vacaciones, tengo mi cabeza en eso, en descansar. Terminé la temporada recién, así que mi cabeza está 100% preocupada ahora en descansar, en disfrutar mis vacaciones y después se verá lo que deparará el destino".

Finalmente, Loyola se refirió al Mundial 2026, cuya disputa comienza este jueves, y reveló cuál es la selección que le gustaría ver levantando el trofeo.

"Hay muchas selecciones fuertes. Me gustaría que gane Portugal por Cristiano Ronaldo, obviamente. Siento que se lo merece, es un gran jugador".

De esta manera, el mediocampista cerró su participación en la última gira de la Roja, marcada por la evaluación de nuevos nombres y la búsqueda de una base para el próximo ciclo de la selección chilena.

PURANOTICIA