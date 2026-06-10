Felipe Flores deja San Luis de Quillota y critica a Humberto Suazo: "Me decepcionó su actitud"

San Luis de Quillota comunicó la salida de Felipe Flores, quien apenas vio acción durante 16 minutos en Copa Chile y ni siquiera fuer convocado durante toda la primera rueda de la Liga de Ascenso.

Desde el equipo "canario" indicaron respecto a la situación del delantero que tenía contrato hasta final de temporada que "se acordó junto al futbolista Felipe Flores el término de su contrato con nuestra institución. Agradecemos a Felipe por su profesionalismo y experiencia, siempre puesta a disposición del equipo. El club le desea éxito en sus futuros proyectos".

Consumada su partida, el formado en Colo-Colo dio una entrevista a AS Chile en la cual responsabilizó directamente al entrenador Humberto Suazo, quien había sido su compañero hasta la campaña pasada.

"Desde principios de año sabía que no iba a jugar. Yo tengo una excelente relación con la directiva y la hinchada del club, pero con el cuerpo técnico no había comunicación, con suerte nos saludábamos. Me decepcionó la actitud de Humberto (Suazo), sobre todo porque fuimos compañeros", sostuvo.

En esa misma línea, "FF17" remarcó que "se pudo haber llevado de mejor forma. Nunca tuve un altercado con él, ni una pelea, menos un cruce de palabras. No había relación, y además, ir a entrenar sabiendo que no vas a jugar, es decepcionante".

Además, el jugador de 39 años afirmó que nunca le explicaron por qué no era convocado. "Pensé que él (Humberto Suazo) se iba a acercar y tendríamos mejor comunicación, pero bueno, él siempre fue de pocas palabras. Solo esperaba un poco más de diálogo de su parte. Nunca me llamó a su oficina ni me explicó por qué no jugaba. Mi única comunicación era con el director deportivo y los dueños del club", puntualizó.

Por último, Flores confesó que maneja dos ofertas de conjuntos de la Primera B para continuar con su carrera, uno de los cuales sería de Santiago y otro de región.

(Imágenes: @sanluisdequillota, @felipeflores17)

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