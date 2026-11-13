Felipe Faúndez prioriza a la Roja sobre la final de la Copa de la Liga con O'Higgins: "Mi sueño más grande es estar con la selección"

Después de una serie de suspensiones, este sábado se disputará de una vez por todas la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins, cuando se midan a las 18:30 horas en el estadio Santa Laura.

Para la definición del título, el cuadro rancagüino tendrá varias bajas, entre ellas la de Felipe Faúndez, quien se encuentra en Colombia con la Selección chilena.

Desde suelo "cafetalero", el lateral dijo estar cumpliendo un sueño siendo nuevamente nominado a la Roja, pese a perderse la final con su club.

"Estoy con la cabeza puesta acá. Me hubiera encantado jugar la final con el club donde crecí. Soñaba con jugar una final con mi equipo, pero mi sueño más grande es estar con la selección. Mi foco está acá y voy a dar lo mejor", expresó el carrilero.

"Sabemos que no estamos en el mejor presente en el año. Tuvimos un buen comienzo, pero después fuimos decayendo poco a poco. Los más grandes me dicen que tengo que seguir jugando y mantener el foco", añadió.

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