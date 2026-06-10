Felipe Correa saca cuentas alegres tras la gira de la Roja: "Todo lo que hacemos está enfocado en el 2030"

La Selección Chilena cerró su participación en la fecha FIFA de junio con una victoria por 2-1 sobre República Democrática del Congo en Francia, poniendo fin a una gira por Europa que incluyó también un exigente amistoso ante Portugal.

Tras el encuentro, el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, realizó un balance positivo del desempeño de la Roja, destacando tanto el nivel de los rivales enfrentados como la posibilidad de seguir sumando experiencia internacional para un plantel en proceso de renovación.

"Lo importante es que pudimos cumplir con la idea de sumar instancias competitivas, la de Portugal ni hablar, un partido de primer nivel, e hicimos un esfuerzo muy importante también para jugar este segundo partido. Nosotros, desde el punto de vista organizacional, y también los jugadores se pudieron adaptar muy bien a todos los cambios que tuvimos que sufrir, pero la verdad es que estamos muy conformes con haber hecho un esfuerzo importante para sumar esas instancias", expresó en conversación con radio ADN.

Correa también valoró los resultados obtenidos durante la gira y el crecimiento de futbolistas con menor recorrido en el combinado nacional.

"La evaluación es buena, porque también es muy importante sumar triunfos. Creo que el resultado nos ayuda a seguir convenciéndonos de este proceso, de ir sumando jugadores jovénes, de darle instancias competitivas a jugadores que tienen pocos partidos en la selección, y convencido de ese camino. Jugamos con dos rivales mundialistas, nos tenemos que enfrentar a los mejores siempre, tenemos que insistir con eso. Se siguen sumando jugadores que aumentan su participación en selección y eso es súper importante para poder llegar bien preparados a una futura clasificatoria", añadió.

Asimismo, destacó la importancia de volver a ganar partidos internacionales, algo que, según indicó, no se había logrado con regularidad en el último tiempo.

"El triunfo es muy relevante también, ser capaces de ganar partidos, eso es algo que en el último tiempo no se venía consiguiendo. Obviamente, siempre hay cosas que mejorar, hay que encontrar buenos funcionamientos colectivos y esperamos que eso se vaya dando cuando se vaya consolidando cada vez más este grupo con estas instancias competitivas".

Finalmente, el dirigente reafirmó su confianza en el proyecto deportivo que encabeza la selección y en la preparación del equipo con miras al próximo ciclo mundialista.

"Yo sigo siendo muy optimista de este grupo de jugadores, de este proceso, creo que todo lo que estamos haciendo está enfocado en preparar jugadores y un equipo para el 2030. Estoy convencido de que esto va bien encaminado porque nos tenemos que sumar al próximo Mundial, ese es nuestro objetivo".

PURANOTICIA