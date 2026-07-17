FC Midtjylland habría rechazado oferta de 15 millones de euros de un equipo turco por Darío Osorio

Darío Osorio sigue estando en la palestra a raíz del interés que ha despertado en varios elencos, los cuales estarían dispuestos a negociar con el FC Midtjylland para quedarse con sus servicios.

Uno de estos interesados sería el Trabzonspor de Turquía, conjunto que tras abrochar la contratación de Aral Simsir, compañero del chileno en el cuadro danés, se acercó nuevamente al club nórdico para negociar el traspaso del criollo.

Así lo dio a conocer el portal deportivo "Campo", el cual afirmó que si bien no hubo una oferta formal, el combinado otomano se habría mostrado dispuesto en pagar 15 millones de euros por el formado en Universidad de Chile, igualando el monto que invirtieron en Simsir.

Sin embargo, el mismo medio señaló que la directiva de los "lobos" rechazó la solicitud, pero dejaron en claro que la idea es vender en este mercado al oriundo de Hijuelas, quien viene de aportar con ocho goles y diez asistencias en la última campaña del equipo.

En la publicación remarcaron que "clubes de la Premier League y clubes adinerados se han interesado por el extremo a través de intermediarios. El AC Milan ha seguido de cerca al chileno desde que eligió al FCM por encima del club milanés en 2023 y ha estado presente físicamente en varios partidos del FCM. El Benfica y el Porto también lo han estado siguiendo durante mucho tiempo.

De todas maneras, ninguno de los potenciales pretendientes se ha acercado a los veinte millones de la divisa europea que aspira a recibir el FC Midtjylland por Osorio.

(Imagen: @daarriioo24)

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