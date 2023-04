Falcón y clásico contra la UC sin público albo: "Si no queremos que estas cosas pasen, hay que cambiar la cabeza"

Maximiliano Falcón, defensor de Colo-Colo, adelantó lo que será el clásico ante Universidad Católica este sábado en el estadio Santa Laura, partido al que no podrán asistir hinchas albos por determinación del cuadro local.

Sobre dicho punto, el uruguayo expresó que "claro que eso no hace bien, cada uno siempre quiere jugar con su gente, más allá de si son cinco o 10.000 personas. Es lo lindo del fútbol, que la cancha esté llena y la gente disfrute a su equipo".

"Entiendo el motivo de la decisión y creo que todo cae en lo mismo: si no queremos que estas cosas pasen, hay que cambiar la cabeza y saber que todos los equipos necesitan de su gente, que es algo muy importante", indicó el charrúa.

Respecto de la situación de la violencia en los estadios, reflexionó diciendo que "sabemos que la cosa está complicada, hay varios equipos –incluyéndonos– que les han suspendido las canchas".

"Hay familias que van a ver partidos y no es agradable estar con miedo de que te pueda caer una piedra o que se agarren a combos en la tribuna. Eso no ayuda. A mí me enoja mucho, pero lo que tenemos que fomentar hoy en día es que se viva como una fiesta", agregó.

Finalmente, aseveró que "en la cancha se puede decir lo que quiera: me pueden insultar, es parte del fútbol, pero pasarse a otro extremo no es lo conveniente. Y la gente que lo hace, que recapacite, como sociedad nos va a hacer muy bien".

