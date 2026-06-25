Facundo Pons alista su regreso al fútbol chileno: tiene todo listo para ser el nuevo refuerzo de Coquimbo Unido

El mercado de fichajes de invierno ya comenzó en el fútbol chileno y el campeón Coquimbo Unido tendría prácticamente asegurada a su primera incorporación para la segunda parte de la temporada 2026.

Según informó el periodista Renzo Luvecce, el delantero argentino Facundo Pons tiene un acuerdo total para convertirse en nuevo jugador del cuadro "pirata".

"El atacante llega libre luego de jugar en San Martín de Tucumán, en los próximos días llegaría a nuestro país para firmar y ser presentado en el club", sostuvo Luvecce a través de sus redes sociales.

Además, entregó detalles del vínculo que uniría al futbolista con la escuadra aurinegra.

"El delantero acordó un contrato hasta finales de 2026 con la opción de extenderlo", añadió.

De concretarse la operación, Pons volverá al fútbol chileno tras su paso por Deportes Limache, equipo donde destacó durante la temporada pasada y se transformó en una de las figuras del conjunto tomatero.

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