Fabián Cerda pide perdón y lamenta el descenso de Rangers: "Nos vamos con una tristeza enorme"

Un verdadero mazazo sufrió Rangers de Talca. El conjunto rojinegro igualó sin goles frente a Deportes Santa Cruz, en el estadio Joaquín Muñoz García, resultado que sentenció su descenso a la Segunda División Profesional del fútbol chileno.

Tras consumarse la pérdida de categoría, el portero Fabián Cerda expresó su profunda tristeza por protagonizar uno de los momentos más difíciles en la historia del elenco talquino.

"Pedir perdón a mi familia, a mis hijos, que les había dicho que lo íbamos a lograr, pero no se pudo. Así es la vida, nos caemos y nos tenemos que levantar. Solamente pedir disculpas", lamentó entre lágrimas el golero.

Además, el arquero formado en Universidad Católica reconoció que "no fue un gran año. Se termina de esta manera, la peor manera, y nos vamos con una tristeza enorme. Es un difícil momento, pero nos vamos a levantar y Rangers tiene que volver donde merece estar".

Finalmente, Cerda recordó el camino del equipo durante la temporada y manifestó su deseo de continuar en la institución: "A mitad de año nos daban por muertos y llegamos hasta la última instancia, el último partido y, lamentablemente, no, no pudimos. Sinceramente, lo dije tiempo atrás, me gustaría seguir. Ya no depende de mí, pero sé que nos vamos a levantar y vamos a volver", sentenció.

(Imagen de Instagram @rangersdetalca.cl)

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