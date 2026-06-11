Exlíder de árbitros sale en defensa de Javier Correa por polémica con Nicolás Gamboa

Por más que el Sindicato de Árbitros solicitara un castigo de 10 partidos de suspensión para Javier Correa por sus duros dichos en contra del juez Nicolás Gamboa en la derrota de Colo-Colo ante Huachipato por la Copa de la Liga, el lío provocado por las declaraciones del delantero del Cacique ya empieza a apaciguar.

El delantero argentino pidió disculpas a través de un video publicado en las redes sociales del cuadro albo, mientras que en las últimas horas el ariete encontró respaldo de Felipe González, ex presidente del sindicato arbitral.

En conversación con Las Últimas Noticias, expresó que el gremio "tomó una decisión desafortunada al realizar una solicitud que direcciona un castigo que le compete únicamente al Tribunal de Disciplina de la ANFP".

"Se ha sobredimensionado una declaración de un jugador que hace comentarios duros, pero que no ponen en juego la honorabilidad del árbitro", añadió.

Por último, sentenció que "en definitiva, son comentarios como muchos, muy subjetivos y que, a mi parecer, están dentro del margen. Creo que esto no debería pasar más allá de una anécdota y un llamado de atención al jugador".

Vale consignar que Javier Correa tendrá que acudir el martes 16 de junio al Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde conocerá su castigo, el cual tendrá que cumplir en el Campeonato Nacional.

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