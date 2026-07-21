Exentrenador de Santiago Mele elogia su inminente llegada a Colo-Colo: "Es un arquero top de Sudamérica"

La llegada de Santiago Mele a Colo-Colo está cada vez más cerca. El Cacique alcanzó un acuerdo con Monterrey de México para el préstamo del arquero uruguayo, quien se convertirá en el primer refuerzo albo para la segunda parte de la temporada 2026.

En ese contexto, Arturo Reyes, técnico colombiano que dirigió al guardameta durante su paso por Junior de Barranquilla, destacó las principales virtudes del seleccionado uruguayo y aseguró que reúne las condiciones para defender el arco del conjunto de Macul.

"Santiago es un arquero sobresaliente en muchos aspectos. El juego con los pies lo hace bien, tiene una excelente ubicación, es bueno para descolgar centros y también es un arquero atajador. Es completo", reconoció el actual estratego de Deportivo Pereira en conversación con radio ADN.

Reyes incluso fue más allá y aseguró que Mele se encuentra entre los mejores porteros del continente, además de remarcar su experiencia en equipos de alta exigencia.

"Para mí, es un arquero top de Sudamérica. Lo demostró en el fútbol colombiano, donde rápidamente fue catalogado como el mejor portero de la liga. Por sus características, Mele es arquero de equipo grande. Cuando lo necesitan, él responde. También está acostumbrado a jugar internacionalmente", añadió el cafetalero.

Finalmente, el entrenador resaltó la mentalidad competitiva del golero uruguayo y expresó su satisfacción por el paso que dará en su carrera.

"Santiago Mele es un ganador. Siempre que llega a un club, busca conseguir títulos. Me alegra muchísimo por él. Creo que Colo-Colo se lleva a un gran arquero".

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