Excompañero de Alexis Sánchez en Arsenal explica su frustrado paso por el Manchester United y asegura que "no debería haberse ido"

Por más que hayan pasado más de seis años desde que Alexis Sánchez partió del Manchester United, el delantero chileno sigue siendo recordado en Inglaterra por el deslucido nivel que mostró en los "Diablos Rojos", considerando que venía de brillar en su paso por el Arsenal entre 2014 y 2018.

Y el excompañero del tocopillano en los "Gunners", Jack Wilshere, se refirió al porqué el nacional no pudo mostrar su verdadero nivel en el equipo de Old Trafford.

En conversación con "Stick to Football", el mundialista en Brasil 2014 fue consultado sobre cuál de los compañeros que tuvo en el Arsenal se quejaba más. "Oh, Alexis Sánchez. Si teníamos un día de entrenamiento suave, él quería que fuera intenso. Si teníamos un día intenso, no quería", rememoró.

Sobre el motivo por el cual el goleador histórico de la Roja no pudo brillar en Manchester United, sostuvo: "Realmente, no debería haberse ido. Se fue con (José) Mourinho, que no sé cómo trabaja, pero alguien como Alexis tenía que cambiar para adaptarse a Mourinho".

"En el Arsenal tenía mucha libertad porque, como podía ganarte un partido o sacarse a un jugador de encima con una gambeta, le permitíamos un poco más de libertad, pero no estoy seguro de que haya tenido eso allí (en Manchester United)", sentenció Wilshere.

(Imagen: UEFA)

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