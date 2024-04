Ex director técnico de Colo Colo valora el regreso de Mosa a presidencia de Blanco y Negro: "Estoy feliz"

El regreso de Aníbal Mosa a la presidencia de Blanco y Negro no pasó desapercibido para el ex director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, quien actualmente se desempeña en Vélez Sarsfield de Argentina.

"Estoy feliz por el regreso de Aníbal Mosa a la presidencia. Estoy feliz porque Mosa sí quiere reforzar a Colo Colo para competir a nivel internacional”, manifestó Quinteros en diálogo con Lun.

El ex estratega del "Cacique" aprovechó de repasar a la figura del saliente timonel de los albos, Alfredo Stöhwing, señalando que “las evidencias están claras. Por eso no me interesó renovar mi contrato (...) Le voy a decir la verdad en esto: mi proyecto deportivo era reforzar el plantel con el objetivo de intentar devolver este año al club a competir en la Copa Libertadores, algo que no ocurre desde hace 16 años”.

“Mosa era presidente del club en 2018 cuando llegó a los cuartos de final en la Copa. Él sí entiende las necesidades y los objetivos que debe tener un club como Colo Colo”, cerró Quinteros.

