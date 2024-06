Everton rompe el silencio ante posible llegada de Luciano Cabral: "No nos podemos hacer cargo de trascendidos"

Una noticia que remecería el mercado de fichajes se dio a conocer este miércoles, luego de que se asegurara que por medio del Grupo Pachuca, Everton había logrado hacerse con los servicios del volante de Coquimbo Unido, Luciano Cabral, una de las grandes figuras del torneo.

Sin embargo, desde ambos clubes se han hecho cargo de desmentir los rumores. En un primer momento la negativa llegó desde el cuadro "pirata" y ahora, fueron los viñamarinos quienes echaron por tierra estos supuestos.

"Lamentablemente, no nos podemos hacer cargo de algunos trascendidos. No hace bien, porque en este caso genera expectativas y un montón de cosas", sostuvo el director deportivo del elenco auriazul, Gustavo Dalsasso.

Por su parte, el gerente deportivo del conjunto de la región de Valparaíso, Gianni Michelini, fue enfático en señalar que "el mercado se está moviendo y no vamos a decir cosas que no sean oficiales ni trascendidos, porque no nos manejamos de esa manera".

En la misma línea, explicó que "el Grupo Pachuca es tan importante que cada nombre que sale de acá significa una estrategia distinta para cada club que viene tocado en el tema. Si un jugador tiene una cotización, y le interesa al Grupo Pachuca, esta cotización se va a duplicar".

Por último, Michelini indicó que "tenemos que ser inteligentes en cómo nos movemos. Cuando sea el momento necesario se van a enterar de quién viene a fortalecer a Everton".

