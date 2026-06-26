Everton golea a D. Copiapó en el Sausalito y logra su primer triunfo en la Copa Chile

Everton de Viña del Mar despertó a tiempo para conseguir su primer triunfo en la Copa Chile al imponerse como local a Deportes Copiapó y se ilusiona con clasificar a la segunda fase.

Los "ruleteros" llegaban muy presionados a este compromiso, ya que no sumaba triunfos en el grupo B y se situaban como colistas. Para el "León de Atacama" había un poco más de aire por ser los escoltas del líder Universidad Católica.

Fueron los forasteros que por medio de Gastón Pérez avisaron en la primera opción de peligro en el recinto viñamarino, un aviso que los de Héctor Almandoz no tendrían una actitud muy defensiva.

El equipo "Oro y Cielo" no lograba conectar sus líneas, había un vacío en el mediocampo que le costaba generar peligro en la portería de Richard Leyton, lo que llevó a la intranquilidad de los parciales evertonianos.

Pasados los 20’, Emiliano Ramos puso de pie a los viñamarinos, que veían una clara posibilidad de gol, pero el atacante quiso forzar un penal que no fue sancionado por el árbitro Rodrigo Rivera.

Los minutos transcurrieron, y la fría noche de invierno fue congelando la creatividad de los que estaban llamados a poner el talento y las ocasiones de peligro. No extrañó que el paladar siempre exigente de buen fútbol de los hinchas viñamarinos reprobará el juego que había en la cancha.

Estas rechiflas despertaron al elenco anfitrión sobre el cierre de la primera fracción. Alan Medina se atrevió, luego vino un gol anulado a Emiliano Ramos por fuera de juego, y Braian Martínez tuvo la apertura del marcador que finalmente no se movió y, por lo menos con ese último aire, se fueron al descanso en cero.

La segunda fracción mostró a Everton más ganoso y encontró rápido premio, con el expediente habitual de un luchador de goles como es el caso de Nicolás Montiel, que decretó la apertura del marcador a los 48’.

Un gol la mayoría de las veces sirve para despertar el trámite de un partido, y eso se vio en cancha, porque Copiapó desplegó su juego para lograr la paridad, y los Ruleteros no se conformaron con la mínima ventaja. Y lo consiguieron a los 62’ con una vistosa acción individual de Ramos, que con un centro preciso encontró a Braian Martínez, que no tuvo dificultad para anotar.

Cristian Palacios, que reemplazó a Montiel, se convirtió en otro activo agente de ataque de Everton, que no dejó de inquietar a Leyton, evidenciando un claro contraste con la primera fracción.

Carlos Ross con impecable tiro libre quiso inflar las redes a los 88', pero Ignacio González no se lo permitió porque quería entregar su portería sin anotaciones en contra. Este motivó a los "ruleteros" a buscar cifras tranquilizadoras, y luego de un par de minutos por medio de un lanzamiento penal, Braian Martínez dejó el marcador en el 3-0 final, con que Everton se vuelve a ilusionar con la clasificación a la segunda fase, ya que alcanzó a Copiapó con cuatro puntos.

FICHA DEL PARTIDO

Everton: Ignacio González; Vicente Vega, Vicente Fernández (46’ Nicolás Baeza), Hugo Magallanes, Valentín Vidal (46’ Amaro León), Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Alan Medina (70’ Julián Alfaro), Emiliano Ramos (63’ Emiliano Ramos), Nicolás Montiel (53’ Cristian Palacios), Braian Martínez. DT: Walter Ribonetto.

Deportes Copiapó: Richard Leyton, Agustín Ortiz, John Santander (65’ Axl Ríos), Marcelo Filla, Nicolás Suárez, Claudio Zamorano, Gastón Pérez (65’ Diego Opazo), Iván Ledesma (75’ Manuel López), Maximiliano Rojas (46’ Francisco Espoz), Damián Sáez (46’ Carlos Ross), Lautaro Palacios. DT: Héctor Almandoz.

Goles: 48’ Nicolás Montiel 1-0; 62’ Braian Martínez 2-0; 91' Braian Martínez (P) 3-0

Estadio: Sausalito de Viña del Mar (2019 espectadores)

Árbitro: Rodrigo Rivera

PURANOTICIA