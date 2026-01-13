Everton cayó ante Independiente en un partidazo de pretemporada por la Serie Río de La Plata

Everton fue el primer equipo chileno en debutar en el torneo amistoso Serie de La Plata. Y no lo hizo de buena manera.

La escuadra viñamarina cayó 5-3 ante Independiente de Avellaneda exhibiendo grueso errores defensivos.

Los "oro y cielo" comenzaron bien el partido, presionando a su rival y dejando a la escuadra argentina encerrada en su área.

En esos minutos, Everton aprovechó de abrir la cuenta con un gol de Alan Medina tras una jugada armada por la izquierda por Julián Alfaro y Nicolás Baeza.

Pero el equipo chileno no fue capaz de sostener la ventaja.

En tres minutos -entre los 36 y los 39- los "Diablos Rojos" lo dieron vuelta con anotaciones de Wálter Mazzanti y del chileno Luciano Cabral.

Si bien los "ruleteros" alcanzaron a empatar antes del descanso (41’) con un tanto de Alfaro tras una excelente habilitación de Álvaro Madrid, su evidente desorden defensivo con línea de tres abrió las puertas para que el equipo argentino construyera la victoria y goleada en el segundo tiempo con los tantos de Gabriel Ávalos (48’), el chileno Lautaro Millán e Ignacio Pussetto (91’) y descuento de Brian Martínez (80’) de penal.

En la escuadra argentina dirigida por el ex DT de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, no fueron considerados los jugadores chilenos Tomás Galdames y Felipe Loyola.

El primero porque aparentemente no está en los planes este año y el segundo porque está la espera un posible traspaso a Pisa de Italia que ofertó siete millones de dólares por el pase del exjugador de Huachipato.

(Imagen: @SerieRdeLP)

