Universidad Católica visitará este domingo al campeón Colo-Colo en el estadio Monumental, en un duelo clave para sus aspiraciones de quedarse con el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2027, en una disputa que mantiene con Universidad de Chile.

Y de cara al clásico frente al Cacique en el reducto de Macul, válido por la 28° fecha del Campeonato Nacional, el cuadro cruzado deberá afrontar una sensible baja en su plantel.

Es que, según dio a conocer en las últimas horas TNT Sports, Eugenio Mena se perderá el compromiso ante los albos debido a una lesión muscular, convirtiéndose en una importante ausencia para el equipo de la franja.

Ante este escenario, los posibles reemplazantes del "Chueco" por el carril izquierdo serían Cristián Cuevas o el canterano Nicolás L'Huillier, quienes aparecen como alternativas para ocupar su lugar en el once titular.

Cabe consignar que la baja de Mena en Universidad Católica se suma a las de Sebastián Arancibia y Bernardo Cerezo. Además, el defensor Branco Ampuero se mantiene en duda, luego de regresar esta semana a los entrenamientos.

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