Estos son todos los ganadores de los premios individuales de la Copa del Mundo 2026

Con la Copa Mundial ya en los libros de historia tras la consagración de España, la FIFA dio a conocer los premios individuales que reconocieron a los futbolistas y selecciones más destacados del certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

El gran protagonista fue el mediocampista español Rodri, quien recibió el Balón de Oro como el mejor jugador del torneo luego de liderar el mediocampo de La Roja europea durante los ocho encuentros que disputó el seleccionado campeón, coronando así una campaña que terminó con el segundo título mundial para España.

Por su parte, el delantero francés Kylian Mbappé se quedó con la Bota de Oro tras convertir 10 goles en ocho partidos, consolidándose como el máximo anotador del campeonato. Además, el atacante obtuvo el Balón de Bronce, mientras que Lionel Messi, figura de Argentina, recibió el Balón de Plata y la Bota de Plata luego de conducir a la Albiceleste a la final, donde cayó 1-0 ante España en tiempo suplementario.

Otro de los reconocimientos fue para el arquero español Unai Simón, distinguido con el Guante de Oro gracias a una notable actuación bajo los tres palos. El guardameta mantuvo su arco invicto en siete de los ocho partidos, incluida la final frente a Argentina.

En tanto, el defensor Pau Cubarsí fue elegido como el Mejor Jugador Joven del Mundial, premio que recibió tras consolidarse como una de las grandes revelaciones del campeonato en Norteamérica y convertirse en una pieza fundamental de la defensa española, que apenas recibió un gol durante toda la competencia.

Finalmente, el Premio Fair Play recayó en Países Bajos, selección que fue destacada por su comportamiento deportivo a lo largo del torneo.

PREMIOS INDIVIDUALES

Balón de Oro: Rodri (España)

Balón de Plata: Lionel Messi (Argentina)

Balón de Bronce: Kylian Mbappé (Francia)

Bota de Oro: Kylian Mbappé (Francia)

Bota de Plata: Lionel Messi (Argentina)

Bota de Bronce: Jude Bellingham (Inglaterra)

Guante de Oro: Unai Simón (España)

Mejor Jugador Joven: Pau Cubarsí (España)

Premio Fair Play: Países Bajos

(Imágenes: FIFA)

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