Esteban Pavez lanza sus dardos contra gestión de Stöhwing en Blanco y Negro

Tras las elecciones del pasado viernes, Aníbal Mosa regresó a la presidencia de Blanco y Negro, lo cual generó reacciones en el propio plantel de Colo Colo.

Uno de los que manifestó su alegría por la vuelta del empresario puertomontino a la testera de la concesionaria que administra al Cacique fue Esteban Pavez, capitán del cuadro albo.

"Con Aníbal he pasado de todo, se lo he dicho en su cara. Tuvimos discusiones, cosas buenas, lindas, feas, de todo un poco. Me pone contento, porque es una persona muy cercana al jugador y eso es importante para nosotros, sentirnos apoyados en todo momento. Para bien o para mal, estar cerca de los dirigentes es muy importante", expresó el volante tras la victoria ante Unión La Calera.

"Con él las cosas se pueden solucionar más rápido, de un día para el otro, no hay que ir al directorio como pasa siempre, y en lo personal eso me molesta, porque a veces necesito una respuesta clara para mis compañeros por cosas que pasan aquí", añadió.

Además, aprovechó para deslizar críticas contra la administración de Alfredo Stöhwing, ahora ex presidente de Blanco y Negro: "Sé que con Aníbal se puede tener una respuesta más clara, es un sí o un no, de una vez, no hay que esperar una o dos semanas como pasaba anteriormente con el directorio".

Por último, Pavez valoró la continuidad de Daniel Morón como director deportivo del conjunto de Macul: "También estoy contento porque Daniel siga. Es un ídolo del club y una persona que uno le toma mucho cariño en el día a día porque es muy cercano. Sabemos que ama al club y ojalá que siempre tengamos personas identificadas con Colo Colo".

PURANOTICIA