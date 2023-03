Esteban Pavez criticó el césped del Monumental: "No está en el estado que debería estar la cancha de Colo-Colo"

Faltan cinco días para el Superclásico que protagonizarán Colo-Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental, por la octava fecha del Campeonato Nacional, en un derbi que contará con un renovado pasto en el reducto de Macul.

Sin embargo, el césped no dejó nada de conforme al capitán del "cacique", Esteban Pavez, quien criticó duramente el campo de juego, el cual volvió a ser utilizado por los "albos" en la tercera fecha.

"La verdad, no era lo que esperábamos, lo que esperaba el club. Es muy importante el tema de la cancha, no está en el estado que debería estar la cancha de Colo-Colo, el equipo más grande de Chile", reconoció el volante en una conferencia de prensa.

"Si queremos que el fútbol chileno mejore, tenemos que empezar por lo mínimo, por los detalles. Esperemos que se mejore con el tiempo, y los clubes nivelen para arriba y no para abajo", añadió el mediocampista.

Además, se refirió al regreso de Matías Zaldivia al Monumental, ahora con la camiseta de la U: "No hemos pensado en él, fue un jugador importante y salió campeón, pero no le hemos dado importancia a lo que es Zaldivia en la U, estamos pensando en seguir mejorando para llegar a lo que queremos. No porque otro día hayamos ganado no se seguirá trabajando... al contrario, tenemos que trabajar el doble o el triple porque queremos llegar bien a la Copa Libertadores y ser campeones, sabemos que nos falta mucho para eso".

A su vez, enfatizó: "Nos enseñan desde chicos que esos partidos tenemos que ganarlos. Más allá de la presión, son partidos aparte, me ha tocado estar en buenos y malso momentos y no me ha tocado perde racá, pero no quiere decir nada, vamos a salir a ganar poraque aspiramos a ser campeones, es nuestro objetivo".

