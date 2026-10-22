Esteban González hace autocrítica por la mala racha del Querétaro en México: "Asumo toda la responsabilidad"

El Querétaro FC, equipo dirigido por el director técnico chileno Esteban González, cosechó su segunda caída al hilo en el torneo de Apertura de México tras tropezar ante Atlético San Luis de Felipe Mora.

El resultado complicó en demasía a los "Gallos Blancos", que hace unas semanas estaban en el tercer puesto pero ahora descendieron hasta el el séptimo lugar con veinte puntos, quedando a cuatro de salir de la zona de playoffs, cuando faltan cinco fechas para el término de la fase regular.

Frente a este complejo presente, el estratego hizo autocrítica y reconoció en conferencia de prensa que "nos hacemos cargo de estos dos últimos partidos, asumo toda la responsabilidad".

Al mismo tiempo, el "Chino" subrayó que "tuvimos dos salidas muy complicadas, muy difíciles. El equipo salió muy complicado en un periodo muy corto de tiempo".

Pensando en los próximos desafíos con miras a clasificar a la postemporada, el entrenador sostuvo que "necesitamos un envión anímico para lo que viene. Tenemos 20 puntos importantes y ahora debemos recuperar a los jugadores tanto física como emocionalmente".

(Imagen: @clubqueretaro)

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