Este sábado se define en fecha clave la Liga de Ascenso: San Luis y Cobreloa luchan por el título

Este sábado a contar de las 17:30 horas la Liga de Ascenso vivirá una intensa jornada con cinco partidos en simultáneo, todos claves tanto en la lucha por el título como por el descenso.

En la parte alta la lucha está entre el puntero San Luis (53 puntos) y el sublíder Cobreloa (51). Más atrás aparece Santiago Wanderers, cuadro que necesitaría un verdadero milagro para llegar con chances de título a la última fecha.

Para asegurar su regreso a Primera División esta misma tarde, los quillotanos no solo deben derrotar a Deportes Recoleta, sino que además deben esperar un tropiezo (empate o caída) de un conjunto loíno que le toca visitar al colista Rangers.

En caso contrario, un traspié del elenco santo le abriría el apetito a los calameños, que incluso podrían saltar al liderato o, en su defecto, igualar en puntaje a los canarios y dejar al rojo vivo la lucha por la cima de cara al próximo fin de semana.

La alternativa de los caturros es mucho más compleja, ya que no solo tienen que ganar sus últimos dos duelos (partiendo este sábado ante Unión Española), también dependen de que tanto San Luis como Cobreloa pierdan ambos compromisos. Y así y todo, solo les alcanzaría para rasguñar un eventual choque de definición.

Con respecto a la disputa por mantener la categoría, Rangers (21) es evidentemente el equipo más aproblemado, pero sigue dependiendo de sí mismo, ya que si derrotan a los zorros, irían a una pelea mano a mano con Deportes Santa Cruz (23) en el cierre del torneo.

De no quedarse con los tres puntos, los piducanos dependerían exclusivamente de que los santacruzanos no sumen ante Deportes Copiapó y Unión San Felipe corra la misma suerte en su visita a Deportes Puerto Montt.

Sin embargo, es importante recordar que todo esto está a la espera de las resoluciones del Tribunal de Disciplina por las denuncias en contra, precisamente, de Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica, las cuales podrían provocar un verdadero terremoto en la tabla de posiciones.

PROGRAMACIÓN LIGA DE ASCENSO - SÁBADO 24

- 17:30 horas, San Luis vs Deportes Recoleta, estadio Lucio Fariña Fernández

- 17:30 horas, Rangers vs Cobreloa, estadio Fiscal de Talca

- 17:30 horas, Unión Española vs Santiago Wanderers, estadio Santa Laura-Universidad SEK

- 17:30 horas, Deportes Puerto Montt vs Unión San Felipe, estadio Chinquihue

- 17:30 horas, Deportes Copiapó vs Deportes Santa Cruz, estadio Luis Valenzuela Hermosilla

PURANOTICIA