Este sábado comienzan los cuartos de final de la fase regional de Copa Chile

Los cuartos de final de la fase regional de Copa Chile 2024 comenzarán este sábado 22 de junio con tres partidos en los que jugarán tres clubes de Primera División, dos de Primera B y uno de la Segunda División Profesional.

En el primer turno, dos equipos de la división de honor disputarán el duelo de ida de la llave. Se trata de Deportes Copiapó, que recibirá desde el mediodía a Cobresal en la cancha sintética del Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Posteriormente, desde las 16:00 horas, el representante de la Segunda División Profesional (tercera categoría del fútbol chileno), Deportes Puerto Montt, recibirá en El Chinquihue a Deportes Temuco.

Por último, lo que cerrarán la jornada sabatina serán San Marcos de Arica y Cobreloa, clubes que se enfrentarán desde las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn.

PROGRAMACIÓN CUARTOS DE FINAL IDA FASE REGIONAL COPA CHILE

Zona Norte, 12:00: Deportes Copiapó vs Cobresal - Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

Zona Sur, 16:00: Deportes Puerto Montt vs Deportes Temuco - Estadio El Chinquihue

Zona Norte, 20:00: San Marcos de Arica vs Cobreloa - Estadio Carlos Dittborn

