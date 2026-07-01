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Estados Unidos derrotó a Bosnia y Herzegovina y se medirá ante Bélgica en octavos del Mundial

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La selección dirigida por Mauricio Pochettino le ganó por 2-0 al combinado europeo en el estadio San Francisco.

Estados Unidos derrotó a Bosnia y Herzegovina y se medirá ante Bélgica en octavos del Mundial
Miércoles 1 de julio de 2026 23:26
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Estados Unidos derrotó por 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina en el estadio de la Bahía de San Francisco, por los dieciseisavos de final del Mundial.

El primer gol del partido llegó al final del primer tiempo, Malik Tillman filtró un pase, que tras una serie de rebotes, cayó en los pies de delantero Folarin Balogun, quien capitalizó la oportunidad a los 45 minutos.

Sin embargo, el panorama se hizo complejo para los anfitriones cuando el atacante del AS Monaco fue expulsado por una falta sobre Tarik Muharemovic, a los 61'.

Pese a tener un jugador menos, Malik Tillman concretó con un tiro libre quirúrgico el 2-0 que sentenció el encuentro y el pase de Estados Unidos a octavos de final.

En esta ronda, los norteamericanos se enfrentarán a Bélgica el lunes 6 en el estadio Seattle.

(Imagen: FIFA)

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