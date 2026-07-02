“Esta camiseta se respeta y se ama”: Elías Figueroa felicita a Guillermo Maripán tras su llegada a Internacional de Porto Alegre

Guillermo Maripán puso fin a su etapa de nueve años en el fútbol europeo para regresar a Sudamérica. El defensa chileno fue oficializado este miércoles como nuevo refuerzo de Internacional de Porto Alegre, club con el que firmó contrato hasta fines de 2028.

Con su incorporación, Maripán se convierte en el octavo futbolista chileno en defender la camiseta del conjunto gaúcho, siguiendo los pasos de Carlos Palacios, Charles Aránguiz, Felipe Gutiérrez, Paulo Magalhaes, Eros Pérez, Juan Carlos Letelier y Elías Figueroa, considerado una de las máximas leyendas en la historia del club brasileño.

Precisamente fue Elías Figueroa, elegido en tres ocasiones como el Mejor Futbolista de América, quien dedicó un mensaje de bienvenida al exdefensor de Universidad Católica a través de las redes sociales de Internacional.

"Hola, soy Elías Figueroa y quiero felicitar a Guillermo Maripán. Tengo la certeza de que va a cumplir las expectativas de los hinchas", escribió el histórico exzaguero del Colorado.

Figueroa dejó una huella imborrable en Internacional, donde conquistó los títulos del Brasileirão de 1975 y 1976, además de seis campeonatos estaduales.

Antes de finalizar su mensaje, el histórico defensor también envió un especial consejo al seleccionado chileno: "Esta camiseta se respeta y se ama".

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