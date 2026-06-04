Esposa del "Toro" Zampedri revela que el crack de la UC estuvo en la órbita de Colo-Colo

Aunque hoy en día es el goleador histórico y un referente absoluto de Universidad Católica, la historia del delantero Fernando Zampedri pudo ser muy diferente debido a que estuvo en el radar de uno de los clásicos rivales del cuadro cruzado.

Así lo hizo saber su esposa, Fernanda Benavidez, quien aseguró en el programa «No es Para Tanto», de TNT Sports, que el futbolista argentino-chileno tuvo algunos acercamientos con Colo-Colo.

"Fue cierto que su representante había tenido sondeos por el lado de Colo-Colo. Es verdad", declaró la mujer, quien sostuvo que el ex jugador de la UC, Alfonso Parot, fue fundamental para que el "Toro" fichara por el conjunto precordillerano.

Benavidez recordó que "esas vacaciones estábamos en mi casa y nos habían entregado la casa hace tres días. Yo llegué a vivir una semana en mi casa porque el 28 de diciembre él se viene para firmar y se queda".

"Él me dice: 'Me llamaron, cierra todo', y nosotros ya teníamos muchos antecedentes por el 'Poncho' Parot (ex compañero del atacante en Rosario Central). Siempre recuerdo que el papá de 'Poncho' le decía que era un jugador para Católica", agregó.

Además, indicó que en dicha ocasión el ariete de 38 años "se vino solo con su representante y yo me quedé en Argentina. Al otro día me dice que se va a hacer la revisión y si paso voy a firmar, así que me vine a Chile a pasar Año Nuevo con Olivia porque él iba a quedar solo acá".

PURANOTICIA