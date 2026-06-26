España gana el grupo tras imponerse por la mínima a Uruguay y la elimina del Mundial

España venció por la cuenta mínima a Uruguay y se aseguró el primer puesto del grupo H del Mundial.

Con esta derrota, los dirigidos por Marcelo Bielsa quedaron eliminados del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Cuando se acercaba el final del primer tiempo, Álex Baena llegó al área, controló un centro y sacó un remate fuerte que Fernando Muslera no pudo contener.

Los sudamericanos lo intentaron en el segundo tiempo, pero finalmente España se quedó con el triunfo.

En dieciseisavos de final, la Roja se enfrentará contra el segundo del grupo J el jueves 2, en el estadio Los Ángeles.

El segundo puesto del grupo quedó en manos de Cabo Verde, que se enfrentará contra Argentina el viernes 3 de julio.

(Imagen: FIFA)

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