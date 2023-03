"Es un mercenario": La fuerte crítica que recibió Alexis Sánchez en Francia

Gran revuelo han generado en Francia las últimas declaraciones del delantero nacional Alexis Sánchez, luego de que dejara abierta la puerta para abandonar el Olympique de Marsella al final de la campaña.

Ayer en conferencia de prensa, el chileno señaló que "estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vengo de vacaciones a Marsella. No vengo a tomar sol. Yo tengo muchas ganas de quedarme".

Sus palabras hicieron eco rápidamente en tierras francesas y particularmente en Jonathan MacHardy, panelista de RMC Fighter Club, quien criticó en duros términos al tocopillano en el programa After Foot.

"¿Confirma su declaración los rumores de que estaba cansado de jugar al frente y no estaba seguro de querer quedarse? Alexis es la definición misma de un mercenario. No me importa, pero lo tienes que saber", apuntó el panelista.

En la misma línea, MacHardy aseguró que "no tengo nada en contra de los mercenarios, pero cuando eres fanático del Olympique de Marsella tienes que saberlo. Vino porque tenía un buen contrato, le venía bien al Inter, pero también le venía bien al Marsella".

Cabe recordar que el "Niño Maravilla" tiene contrato vigente con la escuadra focense hasta el 30 de junio del presente año, por lo cual podría salir como jugador libre si es que no llega a un acuerdo para continuar en el equipo.

