Es oficial: Sevilla confirma la salida de Alexis Sánchez tras el término de su contrato

Alexis Sánchez puso fin oficialmente a su etapa en el Sevilla. Luego de que durante la mañana de este miércoles la prensa española anticipara que el delantero chileno no renovaría el contrato que expiró este martes, el propio club andaluz confirmó su salida a través de sus redes sociales.

El Sevilla FC anunció la desvinculación del goleador histórico de la selección chilena, junto a la de otros futbolistas que también finalizaron su vínculo con la institución.

"Hoy finaliza la vinculación con el Sevilla FC de Nyland, Maupay, Azpilicueta, Mendy, Gudelj, Januzaj y Alexis", publicó el conjunto nervionense en su cuenta de Instagram.

"Gracias por vuestra profesionalidad y compromiso. Os deseamos a todos la mejor de las suertes en vuestros nuevos retos profesionales", añadió el elenco blanquirrojo.

Con esta confirmación, Alexis Sánchez quedó oficialmente como jugador libre y deberá definir su próximo destino durante el actual mercado de fichajes. Entre las alternativas que han surgido aparecen la continuidad en el fútbol europeo, la posibilidad de emigrar a Estados Unidos o Arabia Saudita, e incluso un eventual regreso a Sudamérica, donde Universidad de Chile aparece como uno de los clubes que ha sido vinculado con el delantero nacional.

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